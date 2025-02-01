Kardelenler gerçek hikaye mi, uyarlama mı? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler nerede çekiliyor, hangi şehirde?

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, aile bağlarının, sırların ve beklenmedik yüzleşmelerin yoğun bir şekilde işlendiği bir hikaye sunuyor. Bir araya gelen kardeşlerin hayatlarını değiştirecek olan bu gece, izleyiciyi gerilim dolu bir yolculuğa çıkaracak. Dizinin, dramayı ve gerilimi ustaca harmanlayarak, izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Kardelenler gerçek hikaye mi, uyarlama mı?Kardelenler dizisi nerede çekiliyor?