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Kardelenler gerçek hikaye mi, uyarlama mı? ATV'nin yeni dizisi Kardelenler nerede çekiliyor, hangi şehirde?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
20:34
Kardelenler gerçek hikaye mi, uyarlama mı? ATV'nin yeni dizisi Kardelenler nerede çekiliyor, hangi şehirde?
ATV'nin Kardelenler adlı dizisi, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin yaşadığı duygusal ve karmaşık anlarla başlıyor. Mutlu bir akşam yemeğiyle başlayan bu buluşma, çok geçmeden hiç beklenmedik şekilde sona erecek ve herkesin hayatı bambaşka bir yön alacak. Diziye odaklanan kişiler çekim yerleri ve hikayenin uyarlama olup olmadığına odaklandı. Peki, Kardelenler gerçek hikaye mi, uyarlama mı? ATV'nin yeni dizisi Kardelenler nerede çekiliyor?