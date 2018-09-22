Kardeş sevgisi böyle bir şey

İyi insanlar iyi ki varlar. İşte fotoğraf karelerine yansıyan, içindeki iyilikle içinizi ısıtan fotoğraflar. İyi insanlar iyi ki varlar. İşte fotoğraf karelerine yansıyan, içindeki iyilikle içinizi ısıtan fotoğraflar. 10 yıl önceki Katrina Kasırgası'ndan kurtardığı küçük kız ile 10 yıl sonra bir araya gelen Çavuş Mike Maroney Yaşlı kadının poşetlerini taşıyarak ona yardım eden adam, kendi trenini kaçırmasına hiç aldırmıyor. Uzak kültürlerin çocukları yanyana gelince yaşanan mutluluk, birbirlerine o kadar da uzak olunmadığının kanıtı sanki. 2018 yaz aylarında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, Japonya Milli Takımı, soyunma odasını bir güzel temizleyip çıkıyor. Ve ev sahibi Rusya'ya misavirperverlikleri için bir teşekkür notu bırakmayı ihmal etmiyor. Engelliler için özel olarak yapılmış salıncak, onları tabii ki çok mutlu ediyor. İlk maaşıyla mahallenin yoksul çocuklarına hamburger ısmarlayan bu adam, alkışı hakediyor.