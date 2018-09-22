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Kardeş sevgisi böyle bir şey

İyi insanlar iyi ki varlar. İşte karelerine yansıyan, içindeki iyilikle içinizi ısıtan fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 22.09.2018 22:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 22:52
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Kardeş sevgisi böyle bir şey
Kardeş sevgisi böyle bir şey

İyi insanlar iyi ki varlar. İşte karelerine yansıyan, içindeki iyilikle içinizi ısıtan fotoğraflar.

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Kardeş sevgisi böyle bir şey
Kardeş sevgisi böyle bir şey

10 yıl önceki Katrina Kasırgası'ndan kurtardığı küçük kız ile 10 yıl sonra bir araya gelen Çavuş Mike Maroney

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Kardeş sevgisi böyle bir şey
Kardeş sevgisi böyle bir şey

Yaşlı kadının poşetlerini taşıyarak ona yardım eden adam, kendi trenini kaçırmasına hiç aldırmıyor.

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Kardeş sevgisi böyle bir şey
Kardeş sevgisi böyle bir şey

Uzak kültürlerin çocukları yanyana gelince yaşanan mutluluk, birbirlerine o kadar da uzak olunmadığının kanıtı sanki.

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Kardeş sevgisi böyle bir şey
Kardeş sevgisi böyle bir şey

2018 yaz aylarında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, Japonya Milli Takımı, soyunma odasını bir güzel temizleyip çıkıyor. Ve ev sahibi Rusya'ya misavirperverlikleri için bir teşekkür notu bırakmayı ihmal etmiyor.

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Kardeş sevgisi böyle bir şey
Kardeş sevgisi böyle bir şey

Engelliler için özel olarak yapılmış salıncak, onları tabii ki çok mutlu ediyor.

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Kardeş sevgisi böyle bir şey
Kardeş sevgisi böyle bir şey

İlk maaşıyla mahallenin yoksul çocuklarına hamburger ısmarlayan bu adam, alkışı hakediyor.

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