Kardeşlerim 112. bölüm izle! ATV ile Kardeşlerim son bölüm tek parça izle ekranı

KARDEŞLERİM 112. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Eren ailesi, Fatma'nın koltukta bulup sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte, hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Yaman ile Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın en yakın arkadaşları Tolga'ya fevrilikle yaptığı muamele, Tolga'nın kalbini kırar.