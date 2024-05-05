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KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
00:18
ATV ekranlarının uzun soluklu sevilen dizisi Kardeşlerim, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragman heyecanı yaşatıyor. Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan) Melis Minkari (Aybike) ve Lizge Cömert (Süsen) gibi genç oyuncu kadrosunun yer aldığı dizi, he hafta heyecan yüklü bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki, Kardeşlerim 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…