Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 00:18 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 00:18

KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının uzun soluklu sevilen dizisi Kardeşlerim, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragman heyecanı yaşatıyor. Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan) Melis Minkari (Aybike) ve Lizge Cömert (Süsen) gibi genç oyuncu kadrosunun yer aldığı dizi, he hafta heyecan yüklü bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki, Kardeşlerim 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim, her hafta Cumartesi akşamları ilzeyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Başarılı oyunculukları ve sevilen hikayesiyle izleyenlerin gönlüne taht kuran dizinin son bölümünde duygu yüklü sahneler izleyenleri derinden etkiledi. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kardeşlerim 128. Bölüm fragmanı detayları!

KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 127. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kardeşlerim 118. bölüm fragmanını yayınlanması halinde aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerini savunmak için Gökhan'ı etkisiz hale getiren Yasmin ile Aybike, büyük bir gerginlik içinde her şeyden habersizlerken, Akif ile Şevval'in Gökhan için başka bir planı vardır.

Mahallede yeni bir işe başlayan Ayten'in patronu, Orhan'ın hiç ummadığı birisi çıkar.

KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geçmişten gelen, beklenmedik sürpriz bir misafir, Akif ile Süreyya'yı köşeye sıkıştırır. Orhan'ın Cansu'ya olan tavırları, Oğulcan'ın Ayten ile Cansu'yla yakınlaşmasına sebep olur.

Süsen'in, annesiyle ilgili öğrendiği birtakım gerçekler, Ömer ile olan ilişkilerinde, radikal gelişmelerin yaşanmasına yol açarken; Aybike ile Yasmin, büyük bir şokla karşı karşıya kalırlar.

SON DAKİKA