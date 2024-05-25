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KARDEŞLERİM 131. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
22:39
KARDEŞLERİM 131. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarının uzun soluklu sevilen dizisi Kardeşlerim, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragman heyecanı yaşatıyor. Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan) Melis Minkari (Aybike) ve Lizge Cömert (Süsen) gibi genç oyuncu kadrosunun yer aldığı dizi, he hafta duygu yüklü bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki, Kardeşlerim 131. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…