Kardeşlerim 132. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 132. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine hiç ummadıkları bir yerden destek gelir. Ömer ise hayatının en önemli günlerinden birinde beklenmedik bir durumun içine düşer. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?