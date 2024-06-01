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Haberler Yaşam Kardeşlerim 132. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 23:10

Kardeşlerim 132. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 132. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde yeniden baba olacağını öğrenen Akif'in değişimi Nebahat'i mutlu eder. Peki; ATV ile Kardeşlerim 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kardeşlerim 132. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 132. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine hiç ummadıkları bir yerden destek gelir. Ömer ise hayatının en önemli günlerinden birinde beklenmedik bir durumun içine düşer. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 132. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 131. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan NGM imzalı Kardeşlerim dizisi, 131. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

1 Haziran 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

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Kardeşlerim 132. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 132. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 132. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kardeşlerim 132. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 131. BÖLÜM ÖZETİ

Uçurumdan düşmesine ramak kalan Cansu'nun durumu, Aybike ve Sarp başta olmak üzere, tüm ailesini endişelendirir.

Kardeşlerim 132. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

Yeniden baba olacağını öğrenen Akif'te esen değişim rüzgarları, Nebahat'i içten içe mutlu etmeye devam eder.

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