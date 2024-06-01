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Kardeşlerim 132. Yeni bölüm fragmanı! ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
23:10
Kardeşlerim 132. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde yeniden baba olacağını öğrenen Akif'in değişimi Nebahat'i mutlu eder. Peki; ATV ile Kardeşlerim 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...