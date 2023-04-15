Haberler Yaşam KARDEŞLERİM İZLE! 15 Nisan Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 86. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA İZLE!

Giriş Tarihi: 15.04.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 20:05

KARDEŞLERİM İZLE! 15 Nisan Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 86. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA İZLE!

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeşlerim 86. Yeni bölüm ile bu akşam izleyenleriyle buluşuyor. Dizinin yeni sezonu iddialı tavrını korurken yapımda bu hafta; Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar. Dizinin bu akşamki bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Kardeşlerim 86. Yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Kardeşlerim yeni ve son bölüm izle ekranı ve yapıma dair tüm detaylar...