Haberler Yaşam KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE! 3 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 70. Yeni ve son bölüm izle

Giriş Tarihi: 03.12.2022 18:57 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 18:59

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE! 3 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 70. Yeni ve son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 70. Yeni bölüm ile bu akşam izleyenleriyle buluşuyor. Dizinin son bölümünde Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez. Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır. Dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Kardeşlerim yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 3 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 70. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar.