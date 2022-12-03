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Giriş Tarihi: 03.12.2022 18:57 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 18:59

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE! 3 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 70. Yeni ve son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 70. Yeni bölüm ile bu akşam izleyenleriyle buluşuyor. Dizinin son bölümünde Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez. Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır. Dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Kardeşlerim yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 3 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 70. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE! 3 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 70. Yeni ve son bölüm izle

Kardeşlerim 70. Yeni bölüm izle… Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde bu hafta da izleyenleri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanıyor. Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer. Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur. Diziyi internet üzerinden takip edecek olan binlerce kişi ise Kardeşlerim 70. Yeni bölüm izle ekranı üzerinden yapımı seyredebiliyor. İşte Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Kardeşlerim son bölüm izle ekranı…

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE! 3 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 70. Yeni ve son bölüm izle

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

Kardeşlerim yeni bölüm full izle ekranı üzerinden son bölümü kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer.

Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur.Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar.

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE! 3 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 70. Yeni ve son bölüm izle

Sevgi'yle ilgili yaşananlardan dolayı büyük bir vicdan azabı ve suçluluk duyan Yasmin'in gözünü iyice karartması ise hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatıyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE! 3 Aralık 2022 Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 70. Yeni ve son bölüm izle

OYUNCULAR

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

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