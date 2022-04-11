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Haberler Yaşam Kardeşlerim son bölüm izle: ATV’de Kardeşlerim 47.yeni bölüm full tamamı izle
Giriş Tarihi: 11.04.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 13:44

Kardeşlerim son bölüm izle: ATV’de Kardeşlerim 47.yeni bölüm full tamamı izle

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim izle ekranı ATV canlı yayını kaçıranlar için gündeme geliyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy'un rol aldığı dizide bu hafta Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Kardeşlerim 47.bölüm tamamı full kesintisiz izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Kardeşlerim son bölüm izle ekranı ve tüm bilgiler…

Kardeşlerim son bölüm izle: ATV’de Kardeşlerim 47.yeni bölüm full tamamı izle

Kardeşlerim son bölüm izle ekranı ATV üzerinden araştırılıyor. Yayınlanan son bölümde Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar. Yapımın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kardeşlerim son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

Kardeşlerim son bölüm izle: ATV’de Kardeşlerim 47.yeni bölüm full tamamı izle

KARDEŞLERİM 47.SON BÖLÜM TAMAMI FULL İZLE

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidiniz.

Kardeşlerim 48.Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ilk detaylar

KARDEŞLERİM 47.BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sen kaç kişinin sonu oldun!"

"Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık…"

Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar. Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar. Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.

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Kardeşlerim son bölüm izle: ATV’de Kardeşlerim 47.yeni bölüm full tamamı izle
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