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Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi

Giriş Tarihi: 06.07.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 10:20
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Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi

'nin merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kazancılar Çarşısı olarak bilinen mağazaların bulunduğu iş merkezindeki bir giyim mağazasına içerisinde ürünlerin bulunduğu kargo geldi.

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Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi

Kutudan çıkartılan poşetlerden biri açıldığında sıvı bir maddeden çevreye yayılan ve genizleri yakan koku hem çalışanları hemde müşterileri rahatsız etti.

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Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi

Mağazada çalışan 5 personel ile 5 müşterinin baygınlık geçirmesi nedeniyle zehirlenme şüphesiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine, UMKE, AFAD, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

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Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi

Ekipler, olay yerinde gaz ölçümü yaptı. Yetkililer ise maddenin amonyak sülfür olduğunu ve kargo aracında fazla dolaştırılınca zehirli bir gaza dönüşmüş olabileceğini öne sürdüler.

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Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi

Zehirlenen kişilerin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
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Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi
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