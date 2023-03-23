’Kargonuz var’ diyerek mesaj attılar: Kağıthane’de Brezilyalı modele silahlı saldırı! O anlar kamerada...

Koltuk değnekleri ile evde yaşamını sürdüren Diego Da Silva, "Türkiye'de böyle bir şey yaşadığım için şaşkınım" dedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Diego Da Silva," Türk polisine ve adaletine güvenim tam. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum" diye konuştu.