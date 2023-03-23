Haberler
Yaşam
'Kargonuz var' diyerek mesaj attılar: Kağıthane'de Brezilyalı modele silahlı saldırı! O anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:08
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
09:08
'Kargonuz var' diyerek mesaj attılar: Kağıthane'de Brezilyalı modele silahlı saldırı! O anlar kamerada...
Kağıthane'de kargo teslimatı yapma bahanesiyle iletişim kuran şüpheli, iş yerinin önünde buluştuğu Brezilyalı model Diogo Da Silva Joaquım'a silahlı saldırıda bulundu. Brezilyalı model bacağından ve kolundan yaralanırken, şüpheli kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı ile ilgili konuşan Brezilyalı model, "Türk polisine ve adaletine güvenim tam. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum" dedi... İşte o anlar;