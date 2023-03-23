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Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:08

'Kargonuz var' diyerek mesaj attılar: Kağıthane'de Brezilyalı modele silahlı saldırı! O anlar kamerada...

Kağıthane'de kargo teslimatı yapma bahanesiyle iletişim kuran şüpheli, iş yerinin önünde buluştuğu Brezilyalı model Diogo Da Silva Joaquım'a silahlı saldırıda bulundu. Brezilyalı model bacağından ve kolundan yaralanırken, şüpheli kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı ile ilgili konuşan Brezilyalı model, "Türk polisine ve adaletine güvenim tam. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum" dedi... İşte o anlar;

’Kargonuz var’ diyerek mesaj attılar: Kağıthane’de Brezilyalı modele silahlı saldırı! O anlar kamerada...

Brezilyalı Diego Da Silva Joaquım(31), 3 yıl önce İstanbul'a yerleşti. Burada modellik yapan Diogo,15 Mart Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

’Kargonuz var’ diyerek mesaj attılar: Kağıthane’de Brezilyalı modele silahlı saldırı! O anlar kamerada...

Diogo Da Silva'ya whatsapp üzerinden yabancı bir numaradan 'kargonuz var' şeklinde mesaj geldi. Diogo Da Silva, evde olmadığını iş yerinde olduğunu belirtince numara üzerinden mesaj atan şüpheli, iş yerine kargosunu bırakabileceğini söyledi.

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’Kargonuz var’ diyerek mesaj attılar: Kağıthane’de Brezilyalı modele silahlı saldırı! O anlar kamerada...

Bunun üzerine Diogo Da Silva, iş yeri adresinin konumunu attı. Bir süre sonra adrese gelen şüpheli, Diogo Da Silva'yı kargosunu alması için dışarı çağırdı. Diogo dışarı çıktığı anda, kafasında kask olan şüpheli silahla art arda ateş etti.

’Kargonuz var’ diyerek mesaj attılar: Kağıthane’de Brezilyalı modele silahlı saldırı! O anlar kamerada...

Diogo Da Silva, saldırıdan kaçmaya çalışsa da kurşunlardan ikisi bacağına, biri koluna isabet ederek yaralandı. Brezilyalı model hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden taburcu olan Diogo, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

’Kargonuz var’ diyerek mesaj attılar: Kağıthane’de Brezilyalı modele silahlı saldırı! O anlar kamerada...

Koltuk değnekleri ile evde yaşamını sürdüren Diego Da Silva, "Türkiye'de böyle bir şey yaşadığım için şaşkınım" dedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Diego Da Silva," Türk polisine ve adaletine güvenim tam. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum" diye konuştu.

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