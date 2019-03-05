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Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı midesinden çıkanlar şoke etti

Giriş Tarihi: 05.03.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 17:38
Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı midesinden çıkanlar şoke etti

Çin'in Guangdong bölgesinde şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki kızın hastalığının sebebi şoke etti. Küçük kızın midesinden çıkanlar ise ailesi dahil herkesi şoke etti.

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı midesinden çıkanlar şoke etti

Küçük kız şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıdı. Doktorların muayene ve incelemerinin ardından küçük kızın midesinde bir kitle görüldü.

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Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı midesinden çıkanlar şoke etti

Yapılan operasyon sonunda küçük kızın midesinde yıllardır çiğnediği yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığında bir kıl yumağı saptandı. Feifei isimli kız hemen operasyona alınarak midesindeki kıl yumağı çıkarıldı.

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı midesinden çıkanlar şoke etti

Küçük kızın annesi, 2019 yılının başlarında kıl yeme alışkanlığını bıraktığını ancak kılların midede birikmiş olduğuna dikkat çekti. Küçük kızın Şubat ayında kusma ve semptomları göstermeye başladığını söyledi.

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı midesinden çıkanlar şoke etti

Doktor ise operasyonun ardından şu ifadeleri kullandı; "Bu kıl yumağı yıllardır kızın midesinde olmalı. Kıl yemek ise insanlar arasında hayli yaygın olan psikolojik temelli bir yeme bozukluğudur."

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