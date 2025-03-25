Haberler
Yaşam
Karısı darp etti çocukları kaydetti! Önce tokatladı sonra yumrukladı: Dayak yiyen koca şikayetçi oldu
Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
06:57
Karısı darp etti çocukları kaydetti! Önce tokatladı sonra yumrukladı: Dayak yiyen koca şikayetçi oldu
Son dakika haberi: İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, bir adamın eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikâyetçi olması gündeme oturdu. Çift arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüşünce Mehriban S. eşi Osman Ö.'yü önce tokatladı ardından da yumrukladı. Küçük çocukları ise yaşanan bu anları video kaydına aldı.