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Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 06:57

Karısı darp etti çocukları kaydetti! Önce tokatladı sonra yumrukladı: Dayak yiyen koca şikayetçi oldu

Son dakika haberi: İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, bir adamın eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikâyetçi olması gündeme oturdu. Çift arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüşünce Mehriban S. eşi Osman Ö.'yü önce tokatladı ardından da yumrukladı. Küçük çocukları ise yaşanan bu anları video kaydına aldı.

ATAKAN IRMAK
Karısı darp etti çocukları kaydetti! Önce tokatladı sonra yumrukladı: Dayak yiyen koca şikayetçi oldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olayda, bir adamın eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikâyetçi olması gündeme oturdu. Olay, 15 Ocak 2025 günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Karısı darp etti çocukları kaydetti! Önce tokatladı sonra yumrukladı: Dayak yiyen koca şikayetçi oldu

İddianamede yer alan bilgilere göre, çiftin arasında yaşanan tartışma sırasında Mehriban S. Osman Ö.'ye tokat attı ve hakaretler savurdu. Eşinin saldırgan tavırlarından vazgeçmemesi üzerine Osman Ö., tartışmayı kayıt altına almaya başladı.

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Karısı darp etti çocukları kaydetti! Önce tokatladı sonra yumrukladı: Dayak yiyen koca şikayetçi oldu

KOCASINI DÖVMEYE BAŞLADI

Kameralara yansıyan görüntülerde, tartışma sırasında Mehriban S, Osman Ö'ye yönelik "Sen evden gideceksin ya da öleceksin" şeklinde tehditler savurduğu ve hakaret ettiği görülüyor.

Karısı darp etti çocukları kaydetti! Önce tokatladı sonra yumrukladı: Dayak yiyen koca şikayetçi oldu

Olay sırasında çiftin küçük çocuğunun da bulunduğu ve yaşananları babasının cep telefonundan video kaydı almaya devam ettiği.

Karısı darp etti çocukları kaydetti! Önce tokatladı sonra yumrukladı: Dayak yiyen koca şikayetçi oldu

HER İKİSİNİN DE 5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Osman Ö'un aldığı darp raporunda, vücudunda basit tıbbi müdahale gerektiren yaralanmalar tespit edilirken, şikâyetçi olduğu belirtildi.