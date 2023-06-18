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Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Giriş Tarihi: 18.06.2023 12:42
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
12:42
Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
İlginç olay Samsun Canik'te meydana geldi. Eşi ile arası bozulan genç adam pankart yaptırıp af diledi. Pankartta 'Beni affet karım ben bir tek sana kurban olurum seni çok seviyorum' ifadelerine yer verdi. Vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.