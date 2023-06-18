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Haberler Yaşam Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Giriş Tarihi: 18.06.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 12:42

Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

İlginç olay Samsun Canik'te meydana geldi. Eşi ile arası bozulan genç adam pankart yaptırıp af diledi. Pankartta 'Beni affet karım ben bir tek sana kurban olurum seni çok seviyorum' ifadelerine yer verdi. Vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Samsun'un Canik ilçesindeki bir sokakta gece saatlerinde bırakılan bir otomobilin üzerindeki afişte, 'Beni affet karım ben bir tek sana kurban olurum seni çok seviyorum' yazısı dikkat çekti.

Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Yoldan geçen mahalle halkı şaşkınlık yaşarken, otomobil sahibini ise tanımadıklarını söyledi. Gece saatlerinde bir erkek ve bir kadının otomobil önünde tartışma yaşadığı belirtildi.

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Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

'SÜRPRİZLE UYANDIK'
Pazar sabahına sürprizle uyandığını söyleyen mahalle halkından Faruk Çeliktaş, "Bizim mahallemizde böyle birinin olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen kiralık bir araçtır.

Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Arka sokaklarda park edecek yer bulamayınca buraya park ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Sabah uyanıp camdan baktığında bu manzarayla karşılaştığını söyleyen mahalle sakini Hasan Akçay ise "Arabayı burada gördüm. Yazıyı görünce dikkatimi çekti. Gece birisi gelmiş bu arabayı buraya bırakmış. Afişi asıp bırakıp gitmiş. Kimin bıraktığı da kimin için yazıldığı da belli değil. Bu arabanın sahibi mahalle sakinimiz değil" ifadelerini kullandı.

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