Karısı ile kavga eden adam bu pankartla af diledi! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Sabah uyanıp camdan baktığında bu manzarayla karşılaştığını söyleyen mahalle sakini Hasan Akçay ise "Arabayı burada gördüm. Yazıyı görünce dikkatimi çekti. Gece birisi gelmiş bu arabayı buraya bırakmış. Afişi asıp bırakıp gitmiş. Kimin bıraktığı da kimin için yazıldığı da belli değil. Bu arabanın sahibi mahalle sakinimiz değil" ifadelerini kullandı.