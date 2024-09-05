Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 01:08 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 01:08

Karısına atılan mesajı görünce çılgına döndü, iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı

İstanbul'un Pendik ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, bir işletme çalışanı, sipariş götürdüğü kadına arkadaşlık teklifi etti. Karısına atılan mesajı görünce öfkeden deliye dönen koca ise iş yerini bastı. Çalışanlar ile öfkeli koca arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları tarafından darbedilen koca, bıçaklanarak yaralandı. İşte şoke eden olayın ayrıntıları...

Karısına atılan mesajı görünce çılgına döndü, iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı

Olay, İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi.

Karısına atılan mesajı görünce çılgına döndü, iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı

Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı

Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karısına atılan mesajı görünce çılgına döndü, iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı

Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı.

Karısına atılan mesajı görünce çılgına döndü, iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

Karısına atılan mesajı görünce çılgına döndü, iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA