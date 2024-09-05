Giriş Tarihi: 05.09.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
01:08
Karısına atılan mesajı görünce çılgına döndü, iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı
İstanbul'un Pendik ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, bir işletme çalışanı, sipariş götürdüğü kadına arkadaşlık teklifi etti. Karısına atılan mesajı görünce öfkeden deliye dönen koca ise iş yerini bastı. Çalışanlar ile öfkeli koca arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları tarafından darbedilen koca, bıçaklanarak yaralandı. İşte şoke eden olayın ayrıntıları...