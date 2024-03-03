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Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:58

Karısından istediği şey şoke etti! Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyip...

U.A. adlı genç adam, para kazanmak amacıyla karısı F.A.'dan görüntülü sohbet sitelerinde soyunmasını istedi. Şoke olan genç kadın ise bu teklifi reddetti. Eşini ikna edemeyen adam kadın kıyafetleri giyerek görüştüğü kişilerden para istedi. 2 çocuğunun babasına boşanma davası açan kadın ise başına gelenleri şöyle özetledi...

İHA
Karısından istediği şey şoke etti! Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyip...

Duyanları şaşkına çeviren olan Sakarya'da yaşandı. U.A. isimli adam, karısı F.A'yı sohbet sitelerine girmeye ve başka erkeklerle konuşmaya zorladı. Ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın kılığına girip erkeklerle konuşmaya başladı.

Karısından istediği şey şoke etti! Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyip...

Sesini de değiştiren genç adam, bu şekilde canlı sohbet sitelerinden para kazandı.

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Karısından istediği şey şoke etti! Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyip...

Sakarya'dan Kocaeli'nin Gölcük ilçesine giden F.A. ise eşi U.A'dan boşanmak için dava açtı. 1 yıldır ayrı olduklarını belirten F.A., "Boşanma davası henüz sonuçlanmadı. 3 ve 5 yaşında 2 kızım var. Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü.

Karısından istediği şey şoke etti! Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyip...

İNTERNETTEN TANIŞTIK VE EVLENDİK
Delilleri elde ettikten sonra polise ihbar ettim ve boşanma davası açtım. Eşimle evlenirken bana restoranda çalıştığını söylemişti. Dışarıdan normal aile gibi görünüyorlardı. İnternetten tanıştık ve evlendik.

Skandal iddia: "Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi" | Video

Karısından istediği şey şoke etti! Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyip...

Evlendikten sonra sürekli adres değiştirmeye başladık. Sürekli çevresindeki insanlara yalan söylüyordu.

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