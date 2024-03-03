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Karısından istediği şey şoke etti! Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyip...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
12:58
Karısından istediği şey şoke etti! Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyip...
U.A. adlı genç adam, para kazanmak amacıyla karısı F.A.'dan görüntülü sohbet sitelerinde soyunmasını istedi. Şoke olan genç kadın ise bu teklifi reddetti. Eşini ikna edemeyen adam kadın kıyafetleri giyerek görüştüğü kişilerden para istedi. 2 çocuğunun babasına boşanma davası açan kadın ise başına gelenleri şöyle özetledi...