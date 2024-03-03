Karısından istediği şey şoke etti! Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyip...

Sakarya'dan Kocaeli'nin Gölcük ilçesine giden F.A. ise eşi U.A'dan boşanmak için dava açtı. 1 yıldır ayrı olduklarını belirten F.A., "Boşanma davası henüz sonuçlanmadı. 3 ve 5 yaşında 2 kızım var. Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü.