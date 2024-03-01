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Karısından öyle bir şey istedi ki: Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyiyordu!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:28
Karısından öyle bir şey istedi ki: Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyiyordu!
U.A. adlı genç adam, para kazanmak amacıyla karısı F.A.'dan görüntülü sohbet sitelerinde soyunmasını istedi. Şoke olan genç kadın ise bu teklifi reddetti. Eşini ikna edemeyen adam kadın kıyafetleri giyerek görüştüğü kişilerden para istedi. 2 çocuğunun babasına boşanma davası açan kadın ise başına gelenlerden şöyle bahsetti.