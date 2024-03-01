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Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:28

Karısından öyle bir şey istedi ki: Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyiyordu!

U.A. adlı genç adam, para kazanmak amacıyla karısı F.A.'dan görüntülü sohbet sitelerinde soyunmasını istedi. Şoke olan genç kadın ise bu teklifi reddetti. Eşini ikna edemeyen adam kadın kıyafetleri giyerek görüştüğü kişilerden para istedi. 2 çocuğunun babasına boşanma davası açan kadın ise başına gelenlerden şöyle bahsetti.

İHA
Karısından öyle bir şey istedi ki: Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyiyordu!

Duyanları şaşkına çeviren olan Sakarya'da yaşandı. U.A. isimli adam, karısı F.A'yı sohbet sitelerine girmeye ve başka erkeklerle konuşmaya zorladı. Ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın kılığına girip erkeklerle konuşmaya başladı.

Karısından öyle bir şey istedi ki: Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyiyordu!

Sesini de değiştiren genç adam, bu şekilde canlı sohbet sitelerinden para kazandı.

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Karısından öyle bir şey istedi ki: Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyiyordu!

Sakarya'dan Kocaeli'nin Gölcük ilçesine giden F.A. ise eşi U.A'dan boşanmak için dava açtı. 1 yıldır ayrı olduklarını belirten F.A., "Boşanma davası henüz sonuçlanmadı. 3 ve 5 yaşında 2 kızım var. Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü.

Karısından öyle bir şey istedi ki: Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyiyordu!

İNTERNETTEN TANIŞTIK VE EVLENDİK
Delilleri elde ettikten sonra polise ihbar ettim ve boşanma davası açtım. Eşimle evlenirken bana restoranda çalıştığını söylemişti. Dışarıdan normal aile gibi görünüyorlardı. İnternetten tanıştık ve evlendik.

Skandal iddia: "Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi" | Video

Karısından öyle bir şey istedi ki: Ben soyunmayınca kocam külotlu çorap giyiyordu!

Evlendikten sonra sürekli adres değiştirmeye başladık. Sürekli çevresindeki insanlara yalan söylüyordu.

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