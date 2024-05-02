Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!

"PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST ETTİ"

Ayşe A.'nın avukatı Arslan Bolat, "Herkes eşinin kendisine olan ilgisini kaybettiğini, ilerleyen aşamada ise kendisini aldattığını hisseder ve bunu anlayabilir. Ancak asıl sorun mahkeme dosyasına bunun yansıtılıp yansıtılmadığıdır. Mahkemeler somut delillere göre hareket eder ve buna göre karar verirler.