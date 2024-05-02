Haberler
Yaşam
Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
10:52
Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!
İnanılmaz olay Samsun'da yaşandı. 42 yaşındaki Ayşe A. kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. (50) ile aldattığını öne sürerek eşi Ahmet A.'ya (48) boşanma davası açtı. Mahkeme, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığını ortaya çıkardı. Duruşmada ödeyeceği tazminatın miktarını duyan koca ise büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ihanet haberinin detayları…