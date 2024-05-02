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Haberler Yaşam Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:52

Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!

İnanılmaz olay Samsun'da yaşandı. 42 yaşındaki Ayşe A. kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. (50) ile aldattığını öne sürerek eşi Ahmet A.'ya (48) boşanma davası açtı. Mahkeme, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığını ortaya çıkardı. Duruşmada ödeyeceği tazminatın miktarını duyan koca ise büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ihanet haberinin detayları…

DHA
Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!

Karısını en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Ödeyeceği tazminatın miktarını duyunca şaşırdı. Olay Samsun'da yaşandı. 2 çocuk annesi Ayşe A., mahkemenin kapısını çaldı. 2001 yılında evlendiği Ahmet A.'nın, kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. ile aldattığını anlattı. 23 Şubat 2021 yılında boşanma davası açtı.

Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!

326 GÜNDE 828 GÖRÜŞME!

Samsun 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı anlaşıldı. Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtladı.

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Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!

Mahkeme heyeti 26 Nisan 2024'te görülen duruşmada, Ayşe A.'yı haklı bularak boşanmalarına karar verdi ve Ahmet A.'nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!

Öte yandan, 10 yaşındaki U.A.'nın velayetinin anneye verilmesine, Ahmet A.'nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.'ya (23) biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

Karısını arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı: Yediği cezayı duyunca kulaklarına inanamadı!

"PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST ETTİ"
Ayşe A.'nın avukatı Arslan Bolat, "Herkes eşinin kendisine olan ilgisini kaybettiğini, ilerleyen aşamada ise kendisini aldattığını hisseder ve bunu anlayabilir. Ancak asıl sorun mahkeme dosyasına bunun yansıtılıp yansıtılmadığıdır. Mahkemeler somut delillere göre hareket eder ve buna göre karar verirler.

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