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Haberler Yaşam Karısını hunharca katletmişti! Sözleri tüyler ürpertti: Kaç kez...
Giriş Tarihi: 26.09.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 12:14

Karısını hunharca katletmişti! Sözleri tüyler ürpertti: Kaç kez...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşi Hatice Senem'i (23) öldüren Mehmet Senem (28) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cani adamın ifadesi ise tüyler ürpertti...

Karısını hunharca katletmişti! Sözleri tüyler ürpertti: Kaç kez...
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Karısını hunharca katletmişti! Sözleri tüyler ürpertti: Kaç kez...

Kan donduran olay, önceki gün gece saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi.

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Karısını hunharca katletmişti! Sözleri tüyler ürpertti: Kaç kez...

3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ve Hatice Senem çifti tartışmaya başladı.

Karısını hunharca katletmişti! Sözleri tüyler ürpertti: Kaç kez...

Evden gelen sesler üzerine komşular ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

Karısını hunharca katletmişti! Sözleri tüyler ürpertti: Kaç kez...

KARISINI HUNHARCA KATLETMİŞTİ

Sağlık ekibi, Hatice Senem'in öldüğünü belirledi. Mehmet Senem ise gözaltına alındı.

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