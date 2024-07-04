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Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aradı: Baya oldu gelmek istiyorum seni özledim!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
15:38
Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aradı: Baya oldu gelmek istiyorum seni özledim!
Korkunç olay Yalova'da yaşandı. Farklı cinsel eğilimleri olan Erdal Necip Sözer, eşi Semiha Sözer'in 20 metre yükseklikteki kayalıklardan atıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Kan donduran vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Erdal Sözer'in, olay sonrası bir travestiyi arayıp, ""Güzelim ben Erol, Almanya'dan, sana gelmiştim eskiden. Baya oldu, gelmek istiyorum. İzmit'teyim, özledim seni" dediği ortaya çıktı. Talihsiz kadının ise arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde eşinden dert yandığı anlaşıldı. İşte detaylar