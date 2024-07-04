Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aradı: Baya oldu gelmek istiyorum seni özledim!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:38

Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aradı: Baya oldu gelmek istiyorum seni özledim!

Korkunç olay Yalova'da yaşandı. Farklı cinsel eğilimleri olan Erdal Necip Sözer, eşi Semiha Sözer'in 20 metre yükseklikteki kayalıklardan atıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Kan donduran vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Erdal Sözer'in, olay sonrası bir travestiyi arayıp, ""Güzelim ben Erol, Almanya'dan, sana gelmiştim eskiden. Baya oldu, gelmek istiyorum. İzmit'teyim, özledim seni" dediği ortaya çıktı. Talihsiz kadının ise arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde eşinden dert yandığı anlaşıldı. İşte detaylar

AA
Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aradı: Baya oldu gelmek istiyorum seni özledim!

Duyanları dehşete düşüren olay geçen yıl Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana geldi. Karısı Semiha Sözer'i kayalıklardan iterek öldürüldüğü öne sürülen Erdal Necip Sözer için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aradı: Baya oldu gelmek istiyorum seni özledim!

İddianamede, Semiha Sözer'in ölümünden 15 ay önce evlendiği sanıkla 24 Ocak 2023 günü Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyü yolu üzerinde bulunan Ballıkaya bölgesine gittiği anlatıldı. Bölgede hayatını kaybeden kadının yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin yüksekten düşme ile genel beden travmasına bağlı kafatası ve kemik kırıkları ile beyin doku hasarı, beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu tespit edildiği aktarılan iddianamede, olay sonrası maktul ve sanığın telefonlarında inceleme yapıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aradı: Baya oldu gelmek istiyorum seni özledim!

KAYALIKLARDAN DÜŞME HABERİNİ OKUMUŞ!
İddianamede, sanığın telefonunda olaydan bir gün önce "Siirt'te meydana gelen ve 350 metre yükseklikteki uçurumdan kayalıklara düşme" haberine baktığına yönelik kayıtlara ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aradı: Baya oldu gelmek istiyorum seni özledim!

KAZA SONUCU DÜŞTÜ
Olay günü ve daha sonraki yer gösterme işlemi sırasında eşinin düştüğü alanı farklı beyan etmesi çelişkili bulunan sanığın, iddianamede yer alan ifadesinde, eşini kasti olarak hiç üzmediğini, evlilikten soğutup kendisiyle ayrılmak gibi bir niyetinin de olmadığını ileri sürdü.

Sanık, mutlu bir evlilikleri olduğunu, eşini öldürmediğini ve kaza sonucu düştüğünü iddia etti.

Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aradı: Baya oldu gelmek istiyorum seni özledim!

TELEFON KAYITLARI İDDİANAMEDE

Semiha S'nin arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde ise "balayına gittiği günden beri mutsuz olduğunu, evlendikten sonra zaman geçtikçe eşinin kendisinden uzaklaştığını", "mutluluk oyunu oynamaya devam ediyoruz, yine ayrı odalarda yatıyoruz" dediği, "Mutsuzmuş, ben de mutsuzmuşum. Böyle yaşamak mı istiyormuşum o istemiyormuş, çocukta istemiyormuş.", "Şu dakika desem ki ben gidiyorum bitti bu iş, tek kelime etmez, çok ağrıma gidiyor artık." diye mesajlaştığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, olayın şüpheli olması üzerine sanığın iletişim tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için mahkeme kararı alındığı belirtildi.

SON DAKİKA