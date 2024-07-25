Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, U.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.