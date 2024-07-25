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Haberler Yaşam Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:56

Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!

U.T. isimli cani, tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı bıçakla katletti. Gözaltına alınan katilin olaydan 30 dakika önce sosyal medyadan paylaşım yaptığı öğrenildi: Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz

Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!

Tüyler ürperten olay Edirne Uzunköprü'de yaşandı… U.T. ile eşi Cansu Tarak arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen U.T., eline aldığı bıçakla karısını karnından ve kollarından bıçakladı.

Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!

Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültüyü duyarak içeri giren oğlu Y.T. annesini kanlar içerisinde görünce öfkesinden cama yumruk attı.

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Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, U.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!

Hayatını kaybeden Cansu Tarak'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!

U.T.'nin olaydan 30 dakika önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün.

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