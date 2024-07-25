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Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
22:56
Karısını öldürmeden önce paylaşım yaptı! Yoldaşımdın ele döndün ateşimdin küle döndün!
U.T. isimli cani, tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı bıçakla katletti. Gözaltına alınan katilin olaydan 30 dakika önce sosyal medyadan paylaşım yaptığı öğrenildi: Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz