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KARNE HEDİYESİ 2024: Takdir/Teşekkür belgesi alana Başarı Teşvik Programı ile para yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
17:17
KARNE HEDİYESİ 2024: Takdir/Teşekkür belgesi alana Başarı Teşvik Programı ile para yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?
14 Haziran Cuma günü karneler alınıyor. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan öğrenciler gerekli kriterleri yerine getirmeleri durumunda karnelerinin yanında takdir teşekkür belgesi de almaya hak kazanacak. Hatırlanacağı üzere, Başarı Teşvik Programı ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Peki, Haziran 2024 takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? İşte, Başarı Teşvik Programı hakkında ayrıntılı bilgiler.