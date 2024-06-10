KARNE HEDİYESİ 2024: Takdir/Teşekkür belgesi alana Başarı Teşvik Programı ile para yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı.Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı belli olduğunda haberimize eklenecektir.