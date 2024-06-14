Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:21

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü (bugün) karnelerin dağıtılması ile sona eriyor. Karnelerinin yanında takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler ise Başarı Teşvik Programı'ndan faydalanmak istiyor. Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan, Başarı Teşvik Programı ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Şimdi gözler 2024 yılı başarı destek programında. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı verilecek mi? İşte Karne hediyesi 2024 son durum.

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

14 Haziran Cuma günü (bugün) karnelerin alınması ile yaz tatiline giriş yapılıyor. Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alan öğrencilere devlet desteği verileceği gündeme gelirken öğrenciler ve velileri "Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz" müjdesini duyurmuştu. Aynı desteğin 2024 yılında uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, bu yıl takdir teşekkür alanlara karne yardımı verilecek mi?

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI MÜJDESİ

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı' hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BU YIL VAR MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen başarı teşvik programı başvurularına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detayları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak. İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı destek verilecek.

SON DAKİKA