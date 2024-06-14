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KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
08:21
KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?
2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü (bugün) karnelerin dağıtılması ile sona eriyor. Karnelerinin yanında takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler ise Başarı Teşvik Programı'ndan faydalanmak istiyor. Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan, Başarı Teşvik Programı ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Şimdi gözler 2024 yılı başarı destek programında. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı verilecek mi? İşte Karne hediyesi 2024 son durum.