KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı... Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

14 Haziran Cuma günü (bugün) karnelerin alınması ile yaz tatiline giriş yapılıyor. Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alan öğrencilere devlet desteği verileceği gündeme gelirken öğrenciler ve velileri "Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz" müjdesini duyurmuştu. Aynı desteğin 2024 yılında uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, bu yıl takdir teşekkür alanlara karne yardımı verilecek mi?