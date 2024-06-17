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KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2024: Takdir-teşekkür alana 10 bin TL para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı nedir, başladı mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
22:53
KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2024: Takdir-teşekkür alana 10 bin TL para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı nedir, başladı mı?
2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erdi. Karnelerinin yanında takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler Başarı Teşvik Programı'ndan faydalanmak istiyor. Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Şimdi gözler 2024 yılı başarı destek programı başvurularına çevrildi. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı verilecek mi, ne kadar? İşte Karne hediyesi 2024 son durum.