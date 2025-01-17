KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman dağıtılacak?

Eylül ayında başlayan eğitim maratonunun ilk dönemi bugün tamamlanıyor. Öğrenciler, yoğun ve yorucu bir sürecin ardından hem karnelerini hem de başarılarını simgeleyen takdir, teşekkür ve başarı belgelerini alacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından 15 tatil, yani sömestr tatili başlayacak. Peki; Bugün karneler saat kaçta verilecek? İşte, Karnelerin dağıtım saatleri hakkında tüm detaylar...