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Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 07:33

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman dağıtılacak?

Bugün, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören milyonlarca öğrenci için heyecanlı bir gün. 2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, yaklaşık 19 milyon öğrenci karnelerini alacak ve 15 günlük yarıyıl tatili resmen başlayacak. Peki, karneler saat kaçta dağıtılacak, ne zaman verilecek? İşte, karne dağıtım saati...

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman dağıtılacak?

Eylül ayında başlayan eğitim maratonunun ilk dönemi bugün tamamlanıyor. Öğrenciler, yoğun ve yorucu bir sürecin ardından hem karnelerini hem de başarılarını simgeleyen takdir, teşekkür ve başarı belgelerini alacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından 15 tatil, yani sömestr tatili başlayacak. Peki; Bugün karneler saat kaçta verilecek? İşte, Karnelerin dağıtım saatleri hakkında tüm detaylar...

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman dağıtılacak?

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.

Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

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KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman dağıtılacak?

1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KARNE VERİLMEYECEK
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman dağıtılacak?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman dağıtılacak?
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