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KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman dağıtılacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
07:33
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman dağıtılacak?
Bugün, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören milyonlarca öğrenci için heyecanlı bir gün. 2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, yaklaşık 19 milyon öğrenci karnelerini alacak ve 15 günlük yarıyıl tatili resmen başlayacak. Peki, karneler saat kaçta dağıtılacak, ne zaman verilecek? İşte, karne dağıtım saati...