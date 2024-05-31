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Haberler Yaşam Karnesinde 2 olan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? 2024 Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:53

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? 2024 Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?

Yaz tatili için öğrenciler geri sayıma başladı. Okulların kapanmasına az bir süre kala takdir teşekkür hesaplamaları başladı. Bu süreçte takdir teşekkür almak isteyip karnesinde 2 notu olan kişiler belge alıp alamayacağını merak ediyor. Aynı zamanda yeni düzenlemelerle Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olanlar takdir teşekkür alacak mı sorusu yanıt arıyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? 2024 Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. dönemin sonuna geliyor. Karne heyecanı için gün sayan öğrenciler, aynı zamanda takdir ve teşekkür belgesi için hesaplamalara başladı. Geçtiğimiz yıl takdir ve teşekkür belgesi almak için gereken şartlar duyurulmuştu. Bu noktada Ortaokul ve liseler için Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi ortalaması oldukça önemli. Peki, Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi?

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? 2024 Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?

KARNESİNDE 2 OLAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?

Teşekkür belgesi almak için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin zayıf yani 1 olmaması gerekmektedir.

Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

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Karnesinde 2 olan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? 2024 Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?

TÜRKÇE, EDEBİYAT VE MATEMATİK DERSİ 2 OLUNCA TEŞEKKÜR ALINIR MI?

Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik dersleri ortalaması en az 3 olmalıdır.

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? 2024 Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? 2024 Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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