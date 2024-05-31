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Karnesinde 2 olan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? 2024 Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
11:53
Yaz tatili için öğrenciler geri sayıma başladı. Okulların kapanmasına az bir süre kala takdir teşekkür hesaplamaları başladı. Bu süreçte takdir teşekkür almak isteyip karnesinde 2 notu olan kişiler belge alıp alamayacağını merak ediyor. Aynı zamanda yeni düzenlemelerle Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olanlar takdir teşekkür alacak mı sorusu yanıt arıyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? Ortaokul, lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?