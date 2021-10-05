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Haberler Yaşam Karpuzdan büyük! Mersin'de bulundu...
Giriş Tarihi: 05.10.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 12:38

Karpuzdan büyük! Mersin'de bulundu...

Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın yaylalarına gezintiye çıkan bir kişi "dev" mantar buldu.

Karpuzdan büyük! Mersin’de bulundu...

İlçede esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı.

Karpuzdan büyük! Mersin’de bulundu...

Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.

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Karpuzdan büyük! Mersin’de bulundu...

Sezer, gazetecilere, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını belirterek,

Karpuzdan büyük! Mersin’de bulundu...

"Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım.

Karpuzdan büyük! Mersin’de bulundu...

Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti." dedi.

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