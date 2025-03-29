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Haberler Yaşam Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2025 Kars bayram namazı saati belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 16:25

Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2025 Kars bayram namazı saati belli oldu!

Kars'ta Ramazan Bayramı, huzur ve sevinç içinde karşılanacak. Bayramın ilk sabahında, camilerde sabah namazı sonrası iki rekat bayram namazı kılınacak. İslam dünyasının en mübarek günlerinden biri olan bugünde, ibadetler sabahın erken saatlerinde başlayacak. Peki, Kars'ta bayram namazı saati ne zaman? İşte, Kars bayram namazı saati ve detaylar

Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2025 Kars bayram namazı saati belli oldu!

Diyanet bayram namazı saatleri il il yayında. İslam aleminin araştırdığı iller arasında Kars da var. Milyonlarca kişi tarafından sorgulanan vakitleri kaçırmak istemeyenler şimdiden alarmlarını kurdu. Ramazan Bayramı'na sabah saatlerinde başlayacaklar daha sonra ibadetlerine devam edecek. Peki; Kars'da bayram namazı saat kaçta, ne zaman? İşte, Kars bayram namazı saati…

Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2025 Kars bayram namazı saati belli oldu!

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Kars bayram namazı saati 06.23 olarak belirlendi.

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Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2025 Kars bayram namazı saati belli oldu!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
29 Mart Cumartesi, Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramı'nın arefe günü olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2025 Kars bayram namazı saati belli oldu!

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2025 Kars bayram namazı saati belli oldu!

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken en özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram sabahı Müslüman alemi birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kılacak.

Bayram namazının farz olup olmadığı ise gündemde yerini aldı. Erkeklere işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak vaciptir.