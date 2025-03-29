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Kars bayram namazı saati! 2025 Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:46
Kars bayram namazı saati! 2025 Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kars'ta Ramazan Bayramı, huzur ve sevinç içinde karşılanacak. Bayramın ilk sabahında, camilerde sabah namazı sonrası iki rekat bayram namazı kılınacak. İslam dünyasının en mübarek günlerinden biri olan bugünde, ibadetler sabahın erken saatlerinde başlayacak. Peki, Kars'ta bayram namazı saati ne zaman? İşte, Kars bayram namazı saati ve detaylar