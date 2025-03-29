Kars bayram namazı saati! 2025 Kars’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken en özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram sabahı Müslüman alemi birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kılacak.

Bayram namazının farz olup olmadığı ise gündemde yerini aldı. Erkeklere işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak vaciptir.