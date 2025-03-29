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KARS BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025: Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
20:14
KARS BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025: Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kars'ta Ramazan Bayramı, huzur ve sevinç içinde karşılanacak. Bayramın ilk sabahında, camilerde sabah namazı sonrası iki rekat bayram namazı kılınacak. İslam dünyasının en mübarek günlerinden biri olan bugünde, ibadetler sabahın erken saatlerinde başlayacak. Peki, Kars'ta bayram namazı saati ne zaman? İşte, Kars bayram namazı saati ve detaylar