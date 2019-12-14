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'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

'ın Selim ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş'e (11) taziye için 'dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede yaptı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.12.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 21:58
Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 JC 8335 plakalı otomobil tren kazasının yaşandığı Karaçay Köyü'ndeki yakınında kayarak yoldan çıktı.

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

Devrilen otomobilde bulunan Sedat ve Mehmet Demir yaralandı.

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Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

Selim ilçesinde, saat 06.30 sıralarında yoğun sis nedeniyle yük trenini görmeyip hemzemin geçide giren otomobildeki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetmişti. Son kazada yaralananların da aynı aileye taziyeye gidenler olduğu öğrenildi.

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

Bu sabah yoğun sis nedeniyle yük trenini görmeyip hemzemin geçide giren otomobildeki can pazarı yaşanmıştı.

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

Koyunyurdu Köyü'nden, 36 EZ 255 plakalı otomobili ile ilçe merkezine giden Ersin Gümüş, yoğun sis nedeniyle Erzurum yönünde ilerleyen yük trenini göremeyip, hemzemin geçide girdi.

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

Ancak hızla gelen tren otomobile çarptı.

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