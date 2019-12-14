Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

Selim ilçesinde, saat 06.30 sıralarında yoğun sis nedeniyle yük trenini görmeyip hemzemin geçide giren otomobildeki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetmişti. Son kazada yaralananların da aynı aileye taziyeye gidenler olduğu öğrenildi.