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'ta 'karda kaşar yuvarlama' yarışı

Giriş Tarihi: 04.03.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 15:37
Kars'ta 'karda kaşar yuvarlama' yarışı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca organize edilen 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Kars'ta 'karda kaşar yuvarlama' yarışı

SOĞUK HAVADA HALAYLA ISINDILAR

Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen karda kaşar yuvarlama yarışı öncesinde kadınlar kategorisinde yarışa katılanlar, soğuk hava nedeniyle halay çekerek ısındı.

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Kars'ta 'karda kaşar yuvarlama' yarışı

15 KİLOLUK KAŞARIN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışta, iki adet 15 kiloluk oval eski kaşar, kayak merkezinin üst kısmından aşağı doğru bırakıldı.

Kars'ta 'karda kaşar yuvarlama' yarışı

Oldukça renkli ve eğlenceli anların yaşandığı yarışlarda, yuvarlanan kaşarı yakalayanlar, hem yarışmayı kazandı hem de kaşarın sahibi oldu.

Kars'ta 'karda kaşar yuvarlama' yarışı

"ANNEME HEDİYE EDECEĞİM"

Yarışmaya katılanlardan Meryem Yılmaz, festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu anlatarak, "Kaşar yuvarlama yarışmasına halay çekerek hazırlandık, iyi hazırlandık, güçlüyüz, kazanacağız, iddialıyız." dedi.

Kars'ta 'karda kaşar yuvarlama' yarışı

Kadınlar kategorisinde birinci olan Sara Koyuncu da heyecanlı bir yarışa katıldığını ifade ederek, "Heyecanlıydım, üşüdüm ısınmak için halay çektim, kazandım mutluyum. Kaşarı anneme hediye edeceğim, arkadaşlara da vereceğim." diye konuştu.

Kars'ta 'karda kaşar yuvarlama' yarışı

Erkekler kategorisinde birinci olan Baran Alkan ise birinci olup kaşarı kaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

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