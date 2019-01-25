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sahilinde kadın cesedi bulundu

Bu sabah sahilinde gezenler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. 35-40 yaşlarında bir kadının cesedi sahile vurdu.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.01.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 17:28
Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu

Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde kadın cesedi bulundu.

Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu

Cesedin çıkarılması için olay yerine deniz polisi istendi.

Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu

Denizden çıkartılan cesette herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı.

Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu

35-40 yaşlarında olduğu düşünülen kadın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinden sonra Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu
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