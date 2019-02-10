Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı da yıkılıyor. o binanın sakinlarinden birisi, '3 kat için ruhsat verilmiş bir binanın 9. katında oturuyormuşum' dedi. Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın, çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına başlandı. Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre sonra ara verilen yıkımın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi. Yeşilyurt Apartmanının çökmesinin ardından, çökme tehlikesi olduğu belirlenen 10 katlı Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. Apartman sakinlerinin itfaiye asansörüyle çıkıp sadece değerli eşyalarını almalarına izin verilmişti. 4 yıldır bu binada oturduğunu söyleyen Yunus Apartmanı sakinlerinden Şükriye Durmaz, yandaki binanın çökmesinden önceye ait ilginç sözler söyledi. İşte, 'Binada güvende olduğumu zannediyordum. Meğerse bir bombanın üzerinde oturuyormuşuz, haberimiz yokmuş' diyen Durmaz'ın sözleri: Bundan bir ay önce binada toplantı yapılmıştı. Diğer komşular tarafından dille getirildi. Binamızın kolanlarında 'çatlaklar falan var' dediler.