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'da belirlenen binalar yıkılıyor

'da çöken 'nın bitişiğindeki 10 katlı da yıkılıyor. o binanın sakinlarinden birisi, "3 kat için ruhsat verilmiş bir binanın 9. katında oturuyormuşum" dedi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 10.02.2019 23:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 23:14
Kartal'da belirlenen binalar yıkılıyor

'da çöken 'nın bitişiğindeki 10 katlı 'nın, çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına başlandı.

Kartal'da belirlenen binalar yıkılıyor

Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre sonra ara verilen yıkımın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

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Kartal'da belirlenen binalar yıkılıyor

Yeşilyurt Apartmanının çökmesinin ardından, çökme tehlikesi olduğu belirlenen 10 katlı boşaltılmıştı.

Kartal'da belirlenen binalar yıkılıyor

Apartman sakinlerinin itfaiye asansörüyle çıkıp sadece değerli eşyalarını almalarına izin verilmişti.

Kartal'da belirlenen binalar yıkılıyor

4 yıldır bu binada oturduğunu söyleyen sakinlerinden Şükriye Durmaz, yandaki binanın çökmesinden önceye ait ilginç sözler söyledi.

Kartal'da belirlenen binalar yıkılıyor

İşte, "Binada güvende olduğumu zannediyordum. Meğerse bir bombanın üzerinde oturuyormuşuz, haberimiz yokmuş" diyen Durmaz'ın sözleri:

Kartal'da belirlenen binalar yıkılıyor

Bundan bir ay önce binada toplantı yapılmıştı. Diğer komşular tarafından dille getirildi. Binamızın kolanlarında 'çatlaklar falan var' dediler.

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