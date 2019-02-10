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  • Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor

'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor

'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Kartal'da 6 Şubat günü, giriş katındaki iş yerine cam takmak için gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 16:55
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor
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Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor

Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı 16 yaşındaki Melih Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

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Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında bulunan Eylül Dervişoğlu ve Melih Aydın için, çöken binanın olduğu mahallede bulunan Zeytinlik Ulu Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor

Törene Dervişoğlu ve Aydın ailelerinin yanı sıra, çöken binada yakınlarını kaybeden diğer vatandaşlar da katıldı.

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor

Törende, incelemelerde bulunmak için olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da hazır bulundu.

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor

Eylül ve Melih'in cenazeleri, defnedilmek üzere Kartal Mezarlığına götürüldü.

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor

1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun babası da uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

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