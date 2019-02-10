Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Kartal'da 6 Şubat günü, giriş katındaki iş yerine cam takmak için gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.
Giriş Tarihi: 10.02.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 16:55