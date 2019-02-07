Kartal’da çöken binada iki gün önce sallantı olduğu iddia edildi

'ŞU ANDA YEĞENLERİM ENKAZIN İÇİNDE'

Enkaz altında yeğenleri bulunduğunu dile getiren Davut Ayaz daha önceden önlem alınması gerektiğini söyleyerek " Burası kaçak yapılmış. Alttaki konfeksiyon da kaçaktı. Zaten 2 gün önce sallanmış bina. 5 kat görünüyor. 2-3 kat üzerine çıkıyorlar. Şu anda yeğenlerim enkazın içinde. 3 tane cenazemiz var. Alemdar ailesinden 7-8 kişi enkazda daha çıkmadı. Onları bekliyoruz. Bizim yapacağımız bir şey var mı? Bilmiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Önlem alınması lazımdı. Bu olay Salı günü olsaydı büyük bir facia yaşanırdı. Salı günü olsaydı burada büyük bir facia olurdu. Salı günleri pazar kuruluyor. Öğrencilerin gittiği bir yol. Camiye giden insanlar vardı. Pazar olay yerine çok yakın. Pazarın acilen kalkması gerekiyor. Pazarın olduğu gün milletin oradan geçtiğini düşünebiliyor musunuz? Bu binada kaç kişi kaldıysa ondan daha fazlası enkaz altında kalabilirdi. Bunların düzgün bir hale getirilmesi gerekiyor. Buraya Salı günü ne ambulans gelebilir, ne itfaiye gelebilir. Hastayı hastaneye götürmek mümkün değil " dedi.