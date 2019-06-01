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'da fırından pide alan kadına silahlı kamerada

İstanbul 'da fırından pide aldığı esnada bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.06.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 22:24
Kartal'da fırından pide alan kadına silahlı saldırı kamerada

Fırından pide almak için bekleyen kadın, motorsikletli saldırganların hedefi oldu. Silahla yaralanan kadın dehşeti yaşadı.

Kartal'da fırından pide alan kadına silahlı saldırı kamerada

Olay, saat 19.00 sıralarında Yalı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle fırından pide alan kadının yanına gelen şüpheli şahıslar, bir anda motosikletten inerek, kadına tabancayla ateş etti.

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Kartal'da fırından pide alan kadına silahlı saldırı kamerada

Kaldırımda bekleyen kadının ayağına yakın mesafeden iki el ateş eden şüpheliler, daha sonra motosiklete binerek kayıplara karıştı. Yaşanan olay karşısından yaralanan kadın, panik içinde fırına tekrar girmeye çalıştı.

Kartal'da fırından pide alan kadına silahlı saldırı kamerada

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kartal'da fırından pide alan kadına silahlı saldırı kamerada

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kartal'da fırından pide alan kadına silahlı saldırı kamerada

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kartal'da fırından pide alan kadına silahlı saldırı kamerada

Pide kuyruğunda bekleyen kadının silahlı saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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