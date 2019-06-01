Olay, saat 19.00 sıralarında Kartal Yalı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle fırından pide alan kadının yanına gelen şüpheli şahıslar, bir anda motosikletten inerek, kadına tabancayla ateş etti.

İŞTE SİLAHLI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ