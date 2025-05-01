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Haberler Yaşam Kartalkaya faciasında yeni görüntü! Yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından çıktı
Giriş Tarihi: 01.05.2025 20:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 20:43

Kartalkaya faciasında yeni görüntü! Yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından çıktı

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Otelin güvenlik kamerasının soruşturma dosyasındaki kaydında, restoran kısmındaki yangının başlama anı ve büyümesi ile o sırada mutfakta bulunanların görüntüleri yer aldı. İşte Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni detaylar...

Kartalkaya faciasında yeni görüntü! Yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından çıktı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiyi göz göre göre hayattan koparan yangın otelin mutfağından başladı. Restoranın içine hızla yayılan duman ve alevler güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

Kartalkaya faciasında yeni görüntü! Yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından çıktı

78 kişiyi göz göre göre hayattan koparan yangın mutfaktan başladı. Yangının 4. kattaki mutfaktan restoranın içine yayıldığı görüntüler ortaya çıktı.

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Kartalkaya faciasında yeni görüntü! Yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından çıktı

MUTFAK PERSONELİNİN TELAŞI GÖRÜLÜYOR

Bilirkişi raporuna göre yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından kaynaklandı. Görüntülerde yangının başladığı anda mutfakta çalışan işçilerin telaşında görülüyor. O sırada lavabonun altındaki yangın söndürme tüpü kimsenin aklına gelmedi.

Kartalkaya faciasında yeni görüntü! Yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından çıktı

ALEVLERİN SANİYELER İÇİNDE HIZLA YAYILDI

Duman hızla yayıldı. Birkaç saniye sonra alevler mutfaktan yayılıp, restoran kısmına ilerledi. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. 19 kişinin tutuklandığı faciayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kartalkaya faciasında yeni görüntü! Yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından çıktı

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.