Haberler
Yaşam
Kartalkaya faciasında yeni görüntü! Yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından çıktı
Giriş Tarihi: 01.05.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
20:43
Kartalkaya faciasında yeni görüntü! Yangın termostatı bozuk olan kızartma cihazından çıktı
Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Otelin güvenlik kamerasının soruşturma dosyasındaki kaydında, restoran kısmındaki yangının başlama anı ve büyümesi ile o sırada mutfakta bulunanların görüntüleri yer aldı. İşte Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni detaylar...