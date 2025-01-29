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Kartalkaya'daki faciada otoparktaki yanlışa dikkat çekti: Bu yüzden bu kadar can kaybı yaşadık!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
11:35
Kartalkaya'daki faciada otoparktaki yanlışa dikkat çekti: Bu yüzden bu kadar can kaybı yaşadık!
Bolu Kartalkaya'daki Gran Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yan otelde tatil yapan bir vatandaş ise otoparktaki yanlışa dikkat çekti: İtfaiye geldiği zaman otoparktaki yanlış çevre düzenlemesinden dolayı müdahale edememesi, insanların yangında daha fazla vefat etmesine neden oldu…