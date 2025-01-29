Kartalkaya’daki faciada otoparktaki yanlışa dikkat çekti: Bu yüzden bu kadar can kaybı yaşadık!

Yangın sırasında bir baba ve kız çocuğunu kendi imkanları ile hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Tekin, "Pencereden bir babanın çocuğunu atmak istediği görüntüsü viral olmuştu. O aileyi anne ve 2 aylık kız çocuğunu ambulans götürdü. Yer olmadığı için baba ve kız çocuğu kalmıştı.