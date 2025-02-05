Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!

Son olarak gece saatlerinde Jandarma KOM ekipleri tarafından gece yarısı gözaltına alınan Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklanmaları talebiyle üst mahkemeye sevk edildi.