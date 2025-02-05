Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:08

Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!

Bolu'da meydana gelen yangın faciası nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruştura kapsamında 19 kişi tutuklanırken, son olarak gözaltına alınan Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklanmaları talebiyle üst mahkemeye sevk edildi.

KASIM ŞAHİN
Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!

Son olarak gece saatlerinde Jandarma KOM ekipleri tarafından gece yarısı gözaltına alınan Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklanmaları talebiyle üst mahkemeye sevk edildi.

Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!
SON DAKİKA