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Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
20:08
Kartalkaya’daki otel faciasında yeni gelişme: Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı üst mahkemeye sevk edildi!
Bolu'da meydana gelen yangın faciası nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruştura kapsamında 19 kişi tutuklanırken, son olarak gözaltına alınan Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklanmaları talebiyle üst mahkemeye sevk edildi.