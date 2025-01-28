Kartalkaya’daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: ’Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi’

Cuma günü karne aldıktan sonra kızlarıma 'Tatile çıkacaksınız' dedim. Büyük kızım 'baba sen dünyanın en güzel babasısın seni çok özleyeceğim' dedi. Bende kızıma 'ben de seni çok özleyeceğim git gel bir sonraki hafta da biz tatile çıkacağız' dedim. Fakat sonrasında kızlarımı ve annesini kaybettim."