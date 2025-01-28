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Haberler Yaşam Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: 'Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi'
Giriş Tarihi: 28.01.2025 20:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:06

Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: 'Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi'

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Otelde yaşanan ihmaller zinciri felaketi getirdi. Öte yandan otel yangını faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Bunların arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor. Öte yandan yangın faciasında yakınlarını kaybedenlerin alileri hukuk savaşı başlatmak için düğmeye bastı. Konuyla ilgili açıklama yapan mağdur ailelerinin olay anı ile ilgili anlattıkları yeni detaylar ise kan dondurdu.

Kartalkaya’daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: ’Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi’

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, 2 bin 200 metre rakımda bulunan Grand Kartal Otel'de yangın, gece saat 03.21'de restoran bölümünde başladı. Otelin arka girişine göre 4. katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı alevler içinde bıraktı.

Kartalkaya’daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: ’Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi’

Yangın 11 saatlik yoğun bir çalışma sonucunda alevleri kontrol altına alabildi. Ancak geride kalan manzara yürekleri dağladı. 78 kişi yaşamını yitirdi.

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Kartalkaya’daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: ’Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi’

YANGIN DAVLUMBAZDAN ÇATIYA YAYILDI

Yangının çıkış nedeni hakkında ortaya atılan iddialara göre, otel mutfağında gece çorbası servisi sonrası açık unutulan pleyt ızgarası aşırı ısınmasının ardından alev aldı. Alevler, temizlenmemesi sonucu oluşan yağ birikintileriyle dolu davlumbazdan bacaya sıçradı ve buradan çatıya yayılarak oteli hızla sardı. Bu ihmaller zinciri, 12 katlı otelin tamamının küle dönmesine yol açtı.

Kartalkaya’daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: ’Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi’

"SEN DÜNYANIN EN GÜZEL BABASISIN"

Öte yandan hayatını kaybedenlerin aileleri otele toplu şekilde dava açmaya hazırlanıyor. Otel yangınında kızları Ela ve Dila İnal'ı kaybeden Burak Lütfü İnal yaşanan olayla ilgili şunları anlattı:

Kartalkaya’daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: ’Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi’

Cuma günü karne aldıktan sonra kızlarıma 'Tatile çıkacaksınız' dedim. Büyük kızım 'baba sen dünyanın en güzel babasısın seni çok özleyeceğim' dedi. Bende kızıma 'ben de seni çok özleyeceğim git gel bir sonraki hafta da biz tatile çıkacağız' dedim. Fakat sonrasında kızlarımı ve annesini kaybettim."

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