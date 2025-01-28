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Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: 'Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi'
Giriş Tarihi: 28.01.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
21:06
Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor! Yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu: 'Bize ölümlerden ölüm beğenin denildi'
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Otelde yaşanan ihmaller zinciri felaketi getirdi. Öte yandan otel yangını faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Bunların arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor. Öte yandan yangın faciasında yakınlarını kaybedenlerin alileri hukuk savaşı başlatmak için düğmeye bastı. Konuyla ilgili açıklama yapan mağdur ailelerinin olay anı ile ilgili anlattıkları yeni detaylar ise kan dondurdu.