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Kartalkaya’daki yangında 76 kişi ölmüştü: Grand Kartal Otel'de son kez arama yapılacak!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
09:17
Kartalkaya’daki yangında 76 kişi ölmüştü: Grand Kartal Otel'de son kez arama yapılacak!
Türkiye'yi yasa boğan facia dün Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 vatanşımız hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı otelde bugün otelde bugün son kez arama çalışması yapılacağı bildirildi.