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Haberler Yaşam Kartalkaya’daki yangında 76 kişi ölmüştü: Grand Kartal Otel'de son kez arama yapılacak!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:17

Kartalkaya’daki yangında 76 kişi ölmüştü: Grand Kartal Otel'de son kez arama yapılacak!

Türkiye'yi yasa boğan facia dün Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 vatanşımız hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı otelde bugün otelde bugün son kez arama çalışması yapılacağı bildirildi.

İHA
Kartalkaya’daki yangında 76 kişi ölmüştü: Grand Kartal Otel’de son kez arama yapılacak!

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın oteli adeta küle çevirdi.

Kartalkaya’daki yangında 76 kişi ölmüştü: Grand Kartal Otel’de son kez arama yapılacak!

Yangın sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı.

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Kartalkaya’daki yangında 76 kişi ölmüştü: Grand Kartal Otel’de son kez arama yapılacak!

AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde arama çalışması yapacak.

Kartalkaya’daki yangında 76 kişi ölmüştü: Grand Kartal Otel’de son kez arama yapılacak!

Ayrıca Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden 45'inin cenazelerini yakınlarına teslim ettiklerini dile getirmişti.

Kartalkaya’daki yangında 76 kişi ölmüştü: Grand Kartal Otel’de son kez arama yapılacak!

Bugün Adli Tıp Kurumu'ndaki uzman ekiplerin incelemesi sonrasında cenazeleri tespit edilemeyen vatandaşlar için çalışma yapılacak...

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