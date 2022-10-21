KASABA DOKTORU İZLE || 21 Ekim 202 TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru 21. Yeni ve son bölüm izle ekranı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru 21. Yeni bölüm izle ekranıyla sevenlerinin gündemine geliyor. Yapımda bu hafta; Leyla'nın ani gelişen hastalığı herkesi tedirgin eder. Ömer bu durumdan kendisini sorumlu tutar, Leyla'nın yanında olmak ister ama işler beklediği gibi gitmez. Üstelik Berk de yeniden onunla rekabete girecektir. Kasaba Doktoru son bölüm izle ekranı ile yapımın bu akşamki bölümünü haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 21 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru son bölüm izle ekranı ve yapımın bu akşamki bölümüne dair merak edilenler.