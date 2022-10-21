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Haberler Yaşam KASABA DOKTORU İZLE || 21 Ekim 202 TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru 21. Yeni ve son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 21.10.2022 17:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 17:53

KASABA DOKTORU İZLE || 21 Ekim 202 TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru 21. Yeni ve son bölüm izle ekranı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru 21. Yeni bölüm izle ekranıyla sevenlerinin gündemine geliyor. Yapımda bu hafta; Leyla'nın ani gelişen hastalığı herkesi tedirgin eder. Ömer bu durumdan kendisini sorumlu tutar, Leyla'nın yanında olmak ister ama işler beklediği gibi gitmez. Üstelik Berk de yeniden onunla rekabete girecektir. Kasaba Doktoru son bölüm izle ekranı ile yapımın bu akşamki bölümünü haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 21 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru son bölüm izle ekranı ve yapımın bu akşamki bölümüne dair merak edilenler.

KASABA DOKTORU İZLE || 21 Ekim 202 TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru 21. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Kasaba Doktoru yeni bölüm izle... Her hafta Cuma günü ekranlara gelen yapım yeni sezonda da izleyenlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yalnız Kurt'ta bilindiği gibi Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşmış Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirmişti. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çekmesine neden olmuştu.İşte 21 Ekim tarihli bölümü ile Kasaba Doktoru son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

KASABA DOKTORU İZLE || 21 Ekim 202 TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru 21. Yeni ve son bölüm izle ekranı

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE

Dizinin bu akşamki bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...

https://www.trt1.com.tr/diziler/kasaba-doktoru

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır. Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek durumunda kalır.

Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.

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KASABA DOKTORU İZLE || 21 Ekim 202 TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru 21. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir. Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri birer kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder. Çıkacakları ilk operasyon ise çoktan onları beklemektedir.

Doğan ise Altay'la birlikte yaptığı son hamleden sonra Halit Yıldırım tarafından gözden çıkarılıp Mira aracılığıyla elinden ne varsa alınmıştır. Ela'ya kol kanat gerip kendine yeni bir düzen kurar. Geldiği yere geri dönen Doğan için artık sıfırdan başlama zamanı…

Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu…

Altay, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda başarılı olabilecek mi? Medusa Planı nedir ve bu plan çerçevesinde Türkiye'yi neler beklemektedir? Çıkacakları ilk operasyonda Altay ve timi neler beklemektedir? Doğan yeni kurduğu hayatında köşesine mi çekilecek, yoksa intikamını alacak mı? Altay'ın merak ettiği soru: Meryem Johnson kimin kızı? Altay, Meryem'in kim olduğunu öğrenebilecek mi?

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