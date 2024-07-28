Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltildi. İşte, yanıt: