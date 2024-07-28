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Haberler Yaşam Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 22:35

Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir?

Kim Milyoner Olmak İster? 28 Temmuz tarihli yeni bölümde 200.000 TL değerindeki soru şöyle: Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir? Şıklarda Rusya ve Çin, Birleşik Krallık ve Fransa, ABD ve İsrail, İsviçre ve Belçika bulunuyor. İzleyenler soruya yanıt arıyor. İşte, sorunun cevabı...

Kasım 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Yiyecek Hakkının insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir?

Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltildi. İşte, yanıt:

Kasım 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Yiyecek Hakkının insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir? sorusunda şıklar şöyle:

A) RUSYA VE ÇİN

B) BİRLEŞİK KRALLIK VE FRANSA

C) ABD VE İSRAİL

D) İSVİÇRE VE BELÇİKA

İşte, cevap:

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Kasım 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Yiyecek Hakkının insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir?

DOĞRU CEVAP: C) ABD VE İSRAİL

Kasım 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Yiyecek Hakkının insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir?
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