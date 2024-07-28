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Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
22:35
Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir?
Kim Milyoner Olmak İster? 28 Temmuz tarihli yeni bölümde 200.000 TL değerindeki soru şöyle: Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir? Şıklarda Rusya ve Çin, Birleşik Krallık ve Fransa, ABD ve İsrail, İsviçre ve Belçika bulunuyor. İzleyenler soruya yanıt arıyor. İşte, sorunun cevabı...