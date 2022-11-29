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Haberler Yaşam 2022 Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:49

2022 Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu!

Ocak zammı üzerinde etkili olacak 2022 kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Her ay bir önceki ayın enflasyonu TÜİK tarafından açıklanıyor. TEFE-TÜFE oranları ile belli olan oran emeli ve memur zammı için belirleyici olacak. 6 aylık oranda ilk 5 ay tamamlanmış olacak. Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan enflasyon beklentisi de belli oldu. Peki, 2022 kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası beklenti anketi sonuçları…

2022 Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu!

Kasım enflasyonu ocak zammı üzerinde etkili olacak. 6 aylık oran emekli ve memur maaşlarının artışını belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklanan oran açıklanıyor. Enflasyon beklentisi de belli oldu. Peki, 2022 kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, yanıtlar…

2022 Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu!

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

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2022 Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu!

TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

2022 Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu!

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NASILDI?

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

2022 Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu!
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