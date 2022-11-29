2022 Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu!

Ocak zammı üzerinde etkili olacak 2022 kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Her ay bir önceki ayın enflasyonu TÜİK tarafından açıklanıyor. TEFE-TÜFE oranları ile belli olan oran emeli ve memur zammı için belirleyici olacak. 6 aylık oranda ilk 5 ay tamamlanmış olacak. Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan enflasyon beklentisi de belli oldu. Peki, 2022 kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası beklenti anketi sonuçları…