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Kasiyer Merve'nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza
Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:54
Kasiyer Merve'nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Merve Acar'ın öldürülme anları marketin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler hakkında istenilen ceza belli oldu.