Kasiyer Merve’nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza

ÇEYİZ PARASI BİRİKTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORDU



Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette kasiyer olarak çalışan Acar, 21 Ağustos'ta Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. İşletme ve uluslararası ilişkiler mezunu olan Acar'ın, Çakar'ın baldızı olduğu, eniştesine ait olan markette çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi.