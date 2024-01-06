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Haberler Yaşam Kasiyer Merve'nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza
Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 11:54

Kasiyer Merve'nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Merve Acar'ın öldürülme anları marketin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler hakkında istenilen ceza belli oldu.

DHA
Kasiyer Merve’nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza

Olay, 20 Ağustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Söylenmez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez (25) ile parkta buluştu.

Kasiyer Merve’nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza

Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı da getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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Kasiyer Merve’nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza

Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı.

Kasiyer Merve’nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza

Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Merve Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kasiyer Merve’nin ölümünde flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: İşte şüpheliler hakkında istenen ceza

ÇEYİZ PARASI BİRİKTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette kasiyer olarak çalışan Acar, 21 Ağustos'ta Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. İşletme ve uluslararası ilişkiler mezunu olan Acar'ın, Çakar'ın baldızı olduğu, eniştesine ait olan markette çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi.

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