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Haberler Yaşam Kaş’ta sel meydana geldi! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 14:56

Kaş’ta sel meydana geldi! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Kaş ilçesinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel, caddeleri suyla doldururken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaş’ta sel meydana geldi! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya'nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.

Kaş’ta sel meydana geldi! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Kaş'ta aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi.

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Kaş’ta sel meydana geldi! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaş'ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video

Kaş’ta sel meydana geldi! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaş Limanı'nda buluştuğu denizin rengini kahverengiye bürüdü.

Kaş’ta sel meydana geldi! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Öte yandan, Kaş'ın Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi.

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