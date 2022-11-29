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Kaş’ta sel meydana geldi! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:05
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
14:56
Kaş’ta sel meydana geldi! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti
Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Kaş ilçesinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel, caddeleri suyla doldururken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.