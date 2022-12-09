Haberler Yaşam KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kastamonu TOKİ kura sonuçları 2022 listesi ile isim isim sorgulama!

Giriş Tarihi: 09.12.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 08:06

KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kastamonu TOKİ kura sonuçları 2022 listesi ile isim isim sorgulama!

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Haftalık olarak güncellenen takvime göre 9 Aralık 2022 bugün Kastamonu kuraları çekiliyor. Kastamonu TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri Ağlı, Araç, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, Merkez, Seydiler, Küre ilçelerinde başlayacak. Bir günde tamamlanacak TOKİ Kastamonu kura sonuçları 10 ilçede toplamda 1.118 sosyal konutun hak sahiplerini bulmasıyla araştırılacak. Peki, 2+1 3+1 Kastamonu TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, kura çekilişi başladı mı? İşte, Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı izle...