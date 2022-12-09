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Haberler Yaşam KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kastamonu TOKİ kura sonuçları 2022 listesi ile isim isim sorgulama!
Giriş Tarihi: 09.12.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 08:06

KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kastamonu TOKİ kura sonuçları 2022 listesi ile isim isim sorgulama!

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Haftalık olarak güncellenen takvime göre 9 Aralık 2022 bugün Kastamonu kuraları çekiliyor. Kastamonu TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri Ağlı, Araç, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, Merkez, Seydiler, Küre ilçelerinde başlayacak. Bir günde tamamlanacak TOKİ Kastamonu kura sonuçları 10 ilçede toplamda 1.118 sosyal konutun hak sahiplerini bulmasıyla araştırılacak. Peki, 2+1 3+1 Kastamonu TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, kura çekilişi başladı mı? İşte, Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı izle...

KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kastamonu TOKİ kura sonuçları 2022 listesi ile isim isim sorgulama!

Kastamonu TOKİ kura çekimi sonuçları bugün belli oluyor. Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek sosyal konut kuraları sonrası hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunan onlarca vatandaş Kastamonu TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı karşısında başvuru sonuçlarını takip edecek. Engelli, emekli, genç kategorilerinde çekilecek kuralar Kastamonu ili için 2+1 3+1 isim listesini ortaya çıkaracak. İşte, 2022 Kastamonu TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile isim isim sorgulama!

KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kastamonu TOKİ kura sonuçları 2022 listesi ile isim isim sorgulama!

TOKİ KURA ÇEKİMİ KASTAMONU VE NİĞDE'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayına kadar belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 9 Aralık bugün Niğde ve Kastamonu'da çekiliş gerçekleşiyor

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KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kastamonu TOKİ kura sonuçları 2022 listesi ile isim isim sorgulama!

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

10 ilçede toplamda bin 118 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Kastamonu kura çekimi 9 Aralık tarihinde bugün gerçekleşecek ve tamamlanacak.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Kastamonu Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda olacak.

NOT: Kastamonu Küre 2. Etap kuraları başvuru sayısı az olduğundan çekilmeyecek.

KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kastamonu TOKİ kura sonuçları 2022 listesi ile isim isim sorgulama!

TOKİ KASTAMONU KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Kastamonu kura çekimi 9 Aralık saat 10.00'da başlıyor. İşte Kastamonu TOKİ evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

KASTAMONU AĞLI: 46 KONUT

KASTAMONU ARAÇ: 79

KASTAMONU CİDE: 94

KASTAMONU ÇATALZEYTİN: 63

KASTAMONU DEVREKANİ: 80

KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Kastamonu TOKİ kura sonuçları 2022 listesi ile isim isim sorgulama!

KASTAMONU HANÖNÜ: 60

KASTAMONU İHSANGAZİ: 135

KASTAMONU MERKEZ: 400

KASTAMONU SEYDİLER: 63

KASTAMONU KÜRE: 98

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