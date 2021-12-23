Kastamonu ve Giresun’da Bugün okullar tatil mi? 23 Aralık Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

Kastamonu'nun Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Bozkurt ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Şenpazar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

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İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.

İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.