Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kastamonu ve Giresun’da Bugün okullar tatil mi? 23 Aralık Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
Giriş Tarihi: 23.12.2021 00:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 08:13

Kastamonu ve Giresun’da Bugün okullar tatil mi? 23 Aralık Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe gelirken Kastamonu ve Giresun'da okullar tatil mi merak ediliyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre geçtiğimiz gün; yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop, Zonguldak, Rize'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Valilik veya MEB'ten Kastamonu ve Giresun'da okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Kastamonu ve Giresun'da okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Kastamonu ve Giresun'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kastamonu ve Giresun'da okullar tatil mi sorusuna ilçede etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yanıt arıyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise bugünkü durumu merak ediyor. Peki Kastamonu ve Giresun'da okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Kastamonu ve Giresun'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil?

Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

Kastamonu'nun Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Bozkurt ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Şenpazar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

GİRESUN'DA OKULALR TATİL Mİ?

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.

İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Sivas, Bolu, Karabük ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Kastamonu ve Giresun’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
SON DAKİKA