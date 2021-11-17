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Haberler Yaşam Kastamonu’da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Sebebi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 17:20

Kastamonu’da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Sebebi şaşırttı!

Kastamonu'da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü. İşte haberin detayları…

Kastamonu’da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Sebebi şaşırttı!

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme geldi. Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı.

Kastamonu’da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Sebebi şaşırttı!

Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı.

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Kastamonu’da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Sebebi şaşırttı!

Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

Kastamonu’da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Sebebi şaşırttı!

Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Sebebi şaşırttı!

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri esrarengiz yangınlarla gündeme gelen evde çalışma başlattı.

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